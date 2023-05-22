«أوت أوف فوكس».. فيلم قصير لخالد سامي العدل

يستعد صناع الفيلم القصير "أوت أوف فوكس" لتصوير أولى مشاهده الأيام المقبلة والعمل من إخراج خالد نجل الفنان الراحل سامي العدل، ومن تأليف زاهر البحري.

ومن المقرر عرض فيلم “أوت أوف فوكس” في كل مهرجانات الأفلام بمصر أولا ثم في المهرجانات العالمية، وهو بطولة مجموعة كبيرة من الشباب الموهوبين، وتدور أحداث الفيلم حول كومبارس في السينما يحاول بعد ذلك الوصول للعالمية.



جدير بالذكر أن آخر أعمال خالد سامي العدل مسلسل "جميلة" تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، عبير صبري، سوسن بدر، يسرا اللوزى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين.