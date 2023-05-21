البنا يدير مباراة الزمالك والداخلية بالدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة عن طاقم حكام مباراة الزمالك والداخلية المقرر لها غدًا الاثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مباريات الدوري المصري.

وأسندت اللجنة المباراة لطاقم حكام مكون من:

حكم ساحة: محمود البنا.

حكم مساعد 1: سامي هلهل.

حكم مساعد 2: سيد نافع.

حكم رابع: أسمة إسماعيل

حكم VAR: عبد العزيز السيد

حكم VAR مساعد: أسامة السيد

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الرابع برصيد 46 نقطة بينما يحتل فريق الداخلية المركز ال 16 برصيد 27 نقطة.