ads
الإثنين 22 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البنا يدير مباراة الزمالك والداخلية بالدوري

البنا
البنا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة عن طاقم حكام مباراة الزمالك والداخلية المقرر لها غدًا الاثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مباريات الدوري المصري. 
وأسندت اللجنة المباراة لطاقم حكام مكون من: 
حكم ساحة: محمود البنا. 
حكم مساعد 1: سامي هلهل.
حكم مساعد 2: سيد نافع. 
حكم رابع: أسمة إسماعيل
حكم VAR: عبد العزيز السيد 
حكم VAR مساعد: أسامة السيد
ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الرابع برصيد 46 نقطة بينما يحتل فريق الداخلية المركز ال 16 برصيد  27 نقطة.

الحكم الدولي محمود البنا مباراة الزمالك