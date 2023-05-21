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الإثنين 22 مايو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد الكرة يساند الأهلي بعد وصوله لنهائي دوري أبطال أفريقيا

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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حرصت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، على مساندة فريق النادي الأهلي بعد صعوده إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليواجه الوداد المغربي.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: "بعد صعود النادي الأهلي ممثل الكرة المصرية لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ16 في التاريخ.. الكرة المصرية تنتظر لقبا أفريقيا جديدا يحققه أبطال القلعة الحمراء .. كل التوفيق لممثل مصر".

وكان قد حقق النادي الأهلي الفوز على الترجي التونسي ذهابا وإيابا في دور النصف نهائي لحجز مقعد في النهائي، ويلتقي بالوداد.

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IMG_7838
اتحاد الكرة الأهلى دوري أبطال أفريقيا