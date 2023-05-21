الأرصاد: رياح الخماسين مستمرة لمطلع الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الأحد كان ذروة موجة ارتفاع درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، على قناة "mbc مصر"، مساء الأحد، أن سبب الارتفاع في درجات الحرارة تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية مع مرتفع جوي أثر على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى اليوم سجلت 36 درجة مئوية، موضحة أن رياح الخماسين مستمرة اليوم وغدا، وتجدد بنهاية الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل.

ونوهت بأنه من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة استمرارا في درجات الحرارة لكن أقل مما حدث اليوم.