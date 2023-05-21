يعقد الاتحاد العربي للقضاء الإداري الاجتماع السادس للجمعية العامة، غدًا الإثنين الموافق 22 مايو بالقاهرة، وذلك برئاسة المستشار عادل فهيم محمد عزب - رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري.
ويحضر الاجتماع، رؤساء مجالس الدولة ورؤساء المحاكـم الإدارية العليا وممثليهـم والوفود المشاركة من الدول الأعضـاء في الاتحاد العربي للقضاء الإداري.
حوادث وقضايا
غدًا.. اجتماع الاتحاد العربي للقضاء الإداري بحضور رؤساء مجالس الدولة
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يعقد الاتحاد العربي للقضاء الإداري الاجتماع السادس للجمعية العامة، غدًا الإثنين الموافق 22 مايو بالقاهرة، وذلك برئاسة المستشار عادل فهيم محمد عزب - رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري.
يعقد الاتحاد العربي للقضاء الإداري الاجتماع السادس للجمعية العامة، غدًا الإثنين الموافق 22 مايو بالقاهرة، وذلك برئاسة المستشار عادل فهيم محمد عزب - رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري.