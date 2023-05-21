ads
الأحد 21 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

غدًا.. اجتماع الاتحاد العربي للقضاء الإداري بحضور رؤساء مجالس الدولة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يعقد الاتحاد العربي للقضاء الإداري الاجتماع السادس للجمعية العامة، غدًا الإثنين الموافق 22 مايو بالقاهرة، وذلك برئاسة المستشار عادل فهيم محمد عزب - رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري.
ويحضر الاجتماع، رؤساء مجالس الدولة ورؤساء المحاكـم الإدارية العليا وممثليهـم والوفود المشاركة من الدول الأعضـاء في الاتحاد العربي للقضاء الإداري.

الاتحاد العربي للقضاء الاداري احد الفنادق الادارية العليا