ضبط 70 طن مياه لمخالفتها للمواصفات والقوانين بشرم الشيخ.. صور

تمكنت لجنة إدارة الأغذية بشرم الشيخ، اليوم الأحد، من ضبط مايقرب من ٣٦٧٠ جالون مياه بلغ وزنها ٧٠ طن تقريباً وذلك لمخالفتها للمواصفات والقوانين المصرية وذلك بأحد كبرى شركات المياه بالمدينة .

وضمت اللجنة كلاً من احمد فتحى مشرف الأغذية بالمديرية و ابراهيم ابو هاشم مراقب اغذية إدارة شرم الشيخ واحمد اسماعيل مفتش أغذية شرم الشيخ.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان وبتوجيهات اللواء خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء وبناء على تكليف الدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة وفى إطار استكمال حملات المرور وأعمال التفتيش على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بالمحافظة، وتحت إشراف الدكتور أحمد حسانين ، وكيل المديرية ومدير الطب الوقائي ومصطفي خليل ، القائم بأعمال مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، واستمرارًا لحملات ضبط عبوات المياه المغشوشة وغير المستوفاة للشروط داخل مدينة شرم الشيخ ضمن خطة إدارة الطب الوقائي للرقابة على الأغذية والمشروبات بجميع المدن بالتزامن مع عقد مؤتمر البنوك المركزية الأفريقية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي يستضيفها البنك المركزي المصري والمقرر عقدها بمركز المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ في الفترة ٢٢ إلى ٢٦ مايو 2023 .

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