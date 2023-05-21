رئيس اتحاد الترايثلون: نجاحنا في تنظيم البطولتين العربية والإفريقية بشرم الشيخ.. صور

أعرب اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي الثلاثي "الترايثلون" عن سعادته للنجاح الكبير الذي شهدته أحداث البطولة العربية والإفريقية للترايثلون المقانة حاليًا بمدينة شرم الشيخ.

وقال اللواء أحمد ناصر خلال تصريحاته الخاصة للبوابة سبورت، إن البطولة تشهد منافسات من ٥٠ دولة وأكثر من ٤٠٠ لاعب ولاعبة والجميع يقدم أداء قويا وراقيا دون أي خروج عن النص.

ووجه اللواء أحمد ناصر الشكر الى وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي على تواجده ومشاركته في افتتاح البطولة، وأيضًا على دعمه للبطولة ولاتحاد التراثليون، موضحًا بـنه ليس جديدًا ولا غريبًا على وزير الرياضة هذا الدعم المعتاد.

وشهد وزير الشباب والرياضة حضور المرحلة الأولى من السباحة، على أن يتم متابعة المرحلتين المتبقين وهما الجري وركوب الدراجات.

جدير بالذكر أنه تقام على هامش البطولة دورة التحكيم الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للترايثلون المستوى الأول، مهدي منيف محاضر الاتحاد الدولي، وعدد من خبراء وكبار اللعبة في العالم.

من جانب آخر سيطر نجوم منتخب مصر للترايثلون على المراكز الأولى خلال منافسات البطولة العربية ناشئات.

وفازت ليلي حاتم لاعبة المنتخب الوطنى بالميدالية الذهبية وحصدت سلمي محمد المركز الثاني والميدالية الفضية وحصدت ريهام حسن المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وعلى مستوى في منافسات البطوله العربيه للترايثلون فاز لاعب منتخب المغرب بدر سوان بالميدالية الذهبية وحصد لاعب منتخبنا الوطنى مهند الشافعي المركز الثاني والميدالية الفضية.

وفاز سيف عايد لاعب منتخب مصر بالميدالية البرونزية.