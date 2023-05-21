الرئاسي اليمني يدعو إلى العمل على استعادة مؤسسات الدولة وعدم استنزاف قدرات اليمنيين في نزاعات بينية

أكد الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن أن استعادة مؤسسات الدولة اليمنية، وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، سيظل هدفًا جامعًا للشعب اليمني، وقيادته، وقواته المسلحة والأمن، ومقاومته الشعبية، وتحالفه الجمهوري العريض.

وأكد العليمي - في خطابه بمناسبة العيد الوطني الثالث والثلاثين وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" - أهمية المضي قدمًا في توحيد الداخل والخارج ضد إنقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية، مع استمرار التعاطي الجاد مع جهود السلام، جنبًا إلى جنب مع خيار الردع لأي تهديد عدائي.

وأشار إلى أن "الدولة الاتحادية، التي تبنتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، هي ارضية مهمة ينبغي التمسك بها والبناء عليها لتحقيق العدالة، التي قدمت بموجبها الأطراف الاعتذار، والاعتراف بالخطأ وضمان عدم تكراره، داعيًا اليمنيين لعدم استنزاف قدراتهم في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية.