منتخب مصر للسيدات 3x3 يحصد الميدالية الفضية في بطولة Women Series

حصد منتخب مصر الأول لكرة السلة سيدات 3×3، الميدالية الفضية في بطولة Women Series العالمية، وذلك في المشاركة الأولى في تاريخ منتخبنا بالبطولة.

وخاض منتخب مصر اليوم 3 مباريات متتالية، بداية من الدور ربع النهائي، مرورًا بالدور نصف النهائي، ثم المباراة النهائية في ختام اليوم.

وفي المباراة الأولى، تمكن منتخبنا الوطني من الفوز على فريق يواندا الصيني، بنتيجة 21-13، ليحجز منتخب مصر تأهله إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وواصل منتخب مصر تقديم عروضه القوية، بعدما نجح في تحقيق الفوز على النمسا في الدور نصف النهائي بنتيجة 21-14، ليتأهل إلى المباراة النهائية.

والتقى منتخب مصر بنظيره الصيني في المباراة النهائية، وبعد مجهود كبير بذلته اللاعبات خلال أول مباراتين، ليكتفي منتخبنا الوطني بالمركز الثاني في البطولة بعد الخسارة بنتيجة 21-15.

ويقود منتخب مصر للسيدات الكابتن محمد محروس المدير الفني، وتضم قائمة اللاعبات، كل من: هاجر عامر، ثريا محمد، نادين السلعاوي، ورنيم الجداوي.