تفاصيل تسليم مستشفى 57357 لجامعة طنطا

كشف الدكتور شريف عبد العال، المتحدث باسم مستشفى 57357، تفاصيل تسليم المستشفى لجامعة طنطا وإعادة بدء مستشفى سرطان الأطفال بطنطا للعمل مجددا لضمان وصول الخدمة للمرضى بأعلى كفاءة ممكنة.

قال عبد العال، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، إن المستشفى سيقدم خدمة مميزة لأطفال مصر، مشيرا إلى أن الدولة قدمت دعم كبير، وسيتم إنشاء مركز تدريبي للأطقم الطبية لكي يصبح المستشفى متكامل.

وأضاف المتحدث باسم مستشفى 57357، أن هذا المستشفى يخدم جميع مواطني الدلتا، لافتا إلى أن الأطفال المصابين بالسرطان تلقوا الخدمة في القاهرة حين تم إغلاق مستشفى سرطان الأطفال في طنطا الأمر الذي كان يحمل الأطفال عبء السفر إلى القاهرة من أجل العلاج.