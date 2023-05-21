أبطال كفر الشيخ «القادرون باختلاف» أول وثاني الجمهورية

حصد أبطال محافظة كفر الشيخ، القادرون بإختلاف، المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى لعبات تنس الطاولة والكرة الطائرة ورفع الأثقال، فى منافسات اللقاء الختامي للمشروع القومي لذوي الاحتياجات، وذلك على هامش فعاليات ملتقى الرياضة والتنمية الأول للدول العربية، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الوزير، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلال الفترة من 16 حتى 21 مايو الجاري بمدينة الغردقة، ضمن فعاليات عام الشباب العربي 2023 وأطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



أعلن الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن النتائج التي حققتها الفرق المشاركة من المحافظة برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وأسفرت عن فوز اللاعب محمود عبد الخالق لاعب "رفع اثقال وزن تحت 96 ك "بالمركز الأول"، وعزيزة أحمد فى رفع الأثقال تحت 41 ك حتى 55ك، وهاجر مصطفى "مركز ثانى" فى جرى 100 متر، كما حصدت المركز الثاني فى رفع الأثقال كل من أمل ابو الخير و مى إبراهيم و فاز فريق كرة الطائرة جلوس بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية، وكذلك حصلت نادية مهران على المركز الثالث فى رفع الأثقال، واللاعبة شيرين محمد على المركز الثالث فى دفع الجلة وقوف، وذلك بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال، مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.



وجاءت مشاركة أبطال كفر الشيخ القادرون باختلاف بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، رافق الأبطال الدكتور مصطفى الحلو، منسق مكتب قادرون باختلاف بكفر الشيخ، وشارك في اللقاء الرياضي الختامي 20 محافظة وهي "كفر الشيخ، أسوان، بني سويف، أسيوط، بورسعيد، الدقهلية، الفيوم، الشرقية، البحيرة، المنيا، السويس، الإسكندرية، الإسماعيلية، القاهرة، قنا، الأقصر، المنوفية ، القليوبية، الغربية، سوهاج" في منافسات"كرة طائرة جلوس، تنس طاولة، رفع أثقال، العاب قوى جري100م، دفع جلة، كرة قدم خماسي.

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