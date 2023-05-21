النيابة تطلب التحريات حول العثور على جثة طفل غارق بترعة بمنطقة الهرم

طالبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول العثور على جثة طفل في العقد الأول من العمر غرقًا في ترعة بمنطقة الهرم، وقد أمرت النيابة بتشريح جثة الطفل لبيان السبب الرئيسي وراء ذلك، كما أمرت باستدعاء أسرة الطفل لسؤالهم حول تفاصيل الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ورود التقرير الطبي الخاص بجثة الطفل.

الواقعة بدأت بورود إخطار لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة عمليات النجدة بالجيزة، يشيران إلى العثور على جثة طفل طافية على سطح الترعة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفل يدعى م. ع، يبلغ من العمر 3 سنوات.

وقد أكدت التحريات الأولية أن الطفل كان يلعب، وقد تم العثور على جثته بعد ذلك طافية بمياه الترعة الكائنة بدائرة القسم، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.