«هيئة الدواء» تختتم البرنامج التدريبي الخاص باشتراطات مصانع الكواشف المعملية

اختتمت هيئة الدواء المصرية، البرنامج التدريبي الخاص باشتراطات مصانع الكواشف المعملية محلية الصنع.

وخلال التدريب، الذي جاء طبقا لأحدث المرجعيات العالمية والخبرة العلمية والعملية للمدربين، جرى التعريف بالاشتراطات الواجب توافرها بمصانع الكواشف المعملية محلية الصنع وإجراءات التفتيش المتبعة طبقًا لاشتراطات التصنيع الجيد العالمية لرفع كفاءة الإنتاج المحلى وضمان توافر كواشف معملية آمنة وفعالة وذات جودة عالية في السوق المصري.

يذكر أن هيئة الدواء المصرية تستهدف من تلك الدورات وورش العمل الاهتمام بمحور التدريب الذي يعد أحد أهم ركائز استراتيجية مصر لعام 2030.

حيث تساعد في الارتقاء بمستوى الأداء من خلال التدريب على أحدث المعايير والتقنيات العلمية في قطاع الدواء والعمل على توطين الصناعة في مصر وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصرى ويمكنه من الحصول على دواء يتمتع بأعلى درجات المأمونية والفاعلية والجودة العالية.

يأتي ذلك انطلاقًا من دور هيئة الدواء المصرية فى تشجيع المبادرات الخاصة بتنمية الموارد البشرية والخاصة بتطوير أداء الشركات العاملة بقطاع الدواء.

IMG-20230521-WA0032

IMG-20230521-WA0035

IMG-20230521-WA0033

IMG-20230521-WA0034