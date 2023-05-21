ريال مدريد يخسر وصافة الدوري الإسباني بالهزيمة من فالنسيا

خسر فريق ريال مدريد من مضيفه فالنسيا، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب المستايا، في إطار منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإسباني.

وأحرز فالنسيا هدف المباراة عن طريق دييجو لوبيز في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، وشهد المباراة طرد فينيسيوس جونيور نجم النادي الملكي بسبب اعتدائه على حارس فالنسيا.

وبتلك النتيجة، خسر ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني بعد فوز أتلتيكو مدريد على أوساسونا، ليحتل الملكي المركز الثالث برصيد 71 نقطة فيما رفع فالنسيا رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث.

وفاز أتلتيكو مدريد على أوساسونا، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ميتروبوليتانو.

وأحرز ثلاثية أتليتكو مدريد كل من يانيك كاراسكو في الدقيقة 44 وساؤول نيجويز في الدقيقة 62 وأنخيل كوريا في الدقيقة 82.

واحتل أتلتيكو المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 47 نقطة في المركز التاسع.

