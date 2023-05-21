بسبب خلافات أسرية.. عامل يذبح زوجة بالغردقة

لقت، مساء اليوم الأحد، سيدة مصرعها عقب قيام زوجها بذبحها بشوارع الحجاز شمال مدينة الغردقة، وذلك بسبب خلافات أسرية.

وأكد مصدر طبي بمستشفي الغردقة العام أن الضحية لقت مصرعها عقب محاولات مضنية من الطاقم الطبي بالمستشفى على إنقاذ حياتها.

وأوضح المصدر، أن الإصابات كانت قطع في الرقبة بالإضافة إلى ثلاث طعنات نافذة بالبطن والصدر، مشيرا إلى أن الضحية جاءت المسافي في حالة صحية خطرة جدا.

وكان عامل قد أقدم على ذبح زوجته بأحد شوارع مدينة الغردقة، اليوم الأحد، إثر نشوب خلافات أسرية بينهما، مما تسبب في إصابتها بإصابات بالغة، وجرى نقل الزوجة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر بلاغا، يفيد تعدى زوج على زوجته بسلاح أبيض «سكين» حيث قام بطعنها في الرقبة ما أصابها بإصابات بالغة، وذلك بمدخل شارع النجدة من الحجاز بالغردقة، حيث سقطت غارقة في دمائها بعد أن سدد لها زوجها طعنة في الرقبة، لخلافات أسرية بينهما.

تم نقل الزوجة المصابة إلى مستشفى الغردقة العام، في حالة خطرة، وتوفت الضحية عقب محاولات لإنقاذ حياتها من قبل الطاقم الطبي بالمستشفى.

وجرى إلقاء القبض على الزوج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.