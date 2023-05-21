وزير البترول: حصلنا على عروض من شركة عالمية للعمل في البحث والتعدين للذهب

كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر وقعت بروتوكولات مع شركة سكاتك النرويجية الرائدة في الطاقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وتابع خلال تصريحات خاصة لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد، أن مصانع الأسمدة تابعة لقطاع البترول لأن مادة التغذية هي الغاز الطبيعي.

وأكد أن مصر ستقوم بتصنيع الأمونيا الخضراء ويتم الاعتماد على إحدى شركات قطاع البترول للاستفادة من البنية التحتية والمرافق التصديرية والموانئ والأرصفة.

وأشار إلى أن الميثانون الأخضر خلال الفترة القادمة سيكون وقود السفن، مضيفا أن الوقود الأخضر للسفن ستستخدمه كبرى الشركات الملاحية العالمية التى تقوم بشحن البضائع من الشرق للغرب والعكس.

وأوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن المجرى الملاحي لقناة السويس أهم مجرى في التجارة العالمية، وسيتم استخدامه لتموين الشاحنات العملاقة بالميثانون الأخضر في الفترة القادمة .

ولفت إلى أنه تم تعديل قوانين الذهب لذلك أصبحت أكثر جذبا للمستثمرين، مضيفا «بعد طرح المزايدات حصلنا على عروض من شركة عالمية للعمل في البحث والتعدين للذهب».

وشدد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أن التعدين يستغرق سنوات في أعمال البحث واقتصاديات الذهب تعتمد على الكم والتصنيع يستغرق وقتا أكبر .

وأردف أن وجود شركات كبيرة في مجال البحث عن الذهب يعكس الإمكانيات والموارد التعدينية اللازمة المتوفرة، ويتم العمل مع بعض الشركات الوطنية في المناطق الجنوبية المصرية في مجال التعدين العالمي والأهلي.

وأشار إلى مشاركة أبناء المناطق الجنوبية والصعيد للعمل في المشروعات ونوفر لهم العلم والتدريب والورش التى يعملون بها، لافتا إلى أن تكسير الأحجار يعتمد على المواد الخام الأولية للذهب.