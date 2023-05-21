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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزارة الرياضة تطلق برنامج "كرة القدم من أجل التغيرات المناخية"

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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اطلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء - الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، بالتعاون مع مؤسسة "تير ديز اووم"، فعاليات برنامج " كرة القدم من أجل التغيرات المناخية"  لمدربي شعب الهوايات الرياضية والكشفية للنشء ، والذي يستمر لمدة خمسة أيام ، وذلك بالمركز الاوليمبي بالمعادي

وتبدأ فعاليات التنفيذ لمدة اربعة  أشهر داخل مراكز شباب عين شمس ، المعادي الجديدة ، السلام، وناهية، و حلمية الزيتون.

ويهدف البرنامج إلي الدمج بين النشء من المصريين والوافدين داخل المناطق السكنية المختلفة ، وتعزيز مهارات التواصل وإكسابه  بعض المهارات الحياتية ، بجانب المشاركة  وتعزيز دورهم في الحد من مشكلات التغييرات المناخية من خلال ممارسة  لعبة كرة القدم .

التغيرات المناخية وزارة الشباب والرياضة اشرف صبحي الإدارة العامة لرعاية الموهوبين احمد محمدي