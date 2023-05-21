وزارة الرياضة تطلق برنامج "كرة القدم من أجل التغيرات المناخية"

اطلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء - الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، بالتعاون مع مؤسسة "تير ديز اووم"، فعاليات برنامج " كرة القدم من أجل التغيرات المناخية" لمدربي شعب الهوايات الرياضية والكشفية للنشء ، والذي يستمر لمدة خمسة أيام ، وذلك بالمركز الاوليمبي بالمعادي

وتبدأ فعاليات التنفيذ لمدة اربعة أشهر داخل مراكز شباب عين شمس ، المعادي الجديدة ، السلام، وناهية، و حلمية الزيتون.

ويهدف البرنامج إلي الدمج بين النشء من المصريين والوافدين داخل المناطق السكنية المختلفة ، وتعزيز مهارات التواصل وإكسابه بعض المهارات الحياتية ، بجانب المشاركة وتعزيز دورهم في الحد من مشكلات التغييرات المناخية من خلال ممارسة لعبة كرة القدم .