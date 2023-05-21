جنات تطرح أحدث أغنياتها الجديدة «وكأنك سكر»

طرحت النجمة جنات، أغنية جديدة بعنوان وكأنك سكر على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية اليوم.

وتعاونت جنات في الأغنية الجديدة مع الشاعر أحمد عيسى والملحن مدين والموزع يحيى يوسف، ومن إنتاج شركة AH Media Production لـ آلاء لاشين.

ومن ناحية أخرى، احتفلت جنات مؤخرا بعيد ميلاد ابنتها التي تحمل اسمها، وأهدتها أغنية غنتها خصيصًا لها، وسيطرت على الأجواء حالة من البهجة والسعادة التي جمعتها بابنتها.

وطرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "التفاح والفراولة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات باسم عادل، ألحان محمد الصاوى، توزيع ومكساج حازم سعيد.