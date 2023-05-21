طائرة الزمالك يخسر نهائي أفريقيا أمام بطل تونس

خسر فريق كرة الطائرة رجال بالزمالك، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 3-2 في الأشواط أمام فريق مولودية بوسالم التونسي، في نهائي بطولة أفريقيا للأندية التي أقيمت في تونس .

تقدم الزمالك في النتيجة في أول شوطين، ثم سقط الفريق في ثلاث أشواط متتالية ليخسر اللقب لصالح الفريق التونسي.

وتوج فريق الزمالك بالبطولة الأفريقية من قبل 5 مرات، أعوام 1984و1987و2008و2009 و2012.

ويقود الجهاز الفني للفريق الأبيض: أحمد مصطفى عاشور مديرا فنيا، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا وحسن عبد الرازق إداريا.