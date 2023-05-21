الدوري الممتاز.. الإسماعيلي يفوز بهدف على حرس الحدود

انتصر فريق الإسماعيلي علي حرس الحدود بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد، علي استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الممتاز.

أحرز هدف اللقاء الوحيد لاعب فريق الإسماعيلي محمد الشامي في الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة بطاقة حمراء من نصيب مصطفى جمال لاعب حرس الحدود بعد إعاقته ياو أنور المتجه للانفراد بالمرمى في الدقيقة الخامسة من أحداث المباراة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة 32 في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب، بينما يُعاني حرس الحدود في مسابقة الدوري المصري؛ حيث يحتل المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة.