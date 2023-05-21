نشرة الحوادث| عامل يذبح زوجته في الغردقة.. واستئناف الفنانة شيرين عبد الوهاب.. ومدمن ينهي حياته في أوسيم

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتي كان أبرزها:

عامل يذبح زوجته بأحد شوارع الغردقة، وتأجيل استئناف الفنانة شيرين على تغريمها 5 ملايين جنيه لشركة روتانا، ومحاكمة 6 متهمين بقضية كمين مايو .. وإليكم التفاصيل.

بسبب خلافات أسرية.. عامل يذبح زوجته بأحد شوارع الغردقة

https://www.albawabhnews.com/4808344

تأجيل استئناف الفنانة شيرين على تغريمها 5 ملايين جنيه لشركة روتانا إلى 16 يوليو

https://www.albawabhnews.com/4808377

تأجيل محاكمة 6 متهمين بقضية كمين مايو إلي 19يونيو للحكم

https://www.albawabhnews.com/4808258

مدمن ينهى حياته طعنا بالسكين في أوسيم

https://www.albawabhnews.com/4808170

زوج طليقته وأخيه.. حبس المتهمين بقتل شاب في روض الفرج

https://www.albawabhnews.com/4808127

تأجيل دعوى الحبس أو الدفع ضد أحمد عز لجلسة 28 مايو للاقرار بالتصالح

https://www.albawabhnews.com/4808066

التحقيق مع المتهمة بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم في بيع شقته

https://www.albawabhnews.com/4808002

أقوال سيدة اتهمت سائقا بالتحرش بها في النزهة

https://www.albawabhnews.com/4807969