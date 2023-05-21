نشرة الحوادث| عامل يذبح زوجته في الغردقة.. واستئناف الفنانة شيرين عبد الوهاب.. ومدمن ينهي حياته في أوسيم

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتي كان أبرزها:
عامل يذبح زوجته بأحد شوارع الغردقة، وتأجيل استئناف الفنانة شيرين على تغريمها 5 ملايين جنيه لشركة روتانا، ومحاكمة 6 متهمين بقضية كمين مايو .. وإليكم التفاصيل.
بسبب خلافات أسرية.. عامل يذبح زوجته بأحد شوارع الغردقة
https://www.albawabhnews.com/4808344
تأجيل استئناف الفنانة شيرين على تغريمها 5 ملايين جنيه لشركة روتانا إلى 16 يوليو
https://www.albawabhnews.com/4808377
تأجيل محاكمة 6 متهمين بقضية كمين مايو إلي 19يونيو للحكم
https://www.albawabhnews.com/4808258
مدمن ينهى حياته طعنا بالسكين في أوسيم
https://www.albawabhnews.com/4808170
زوج طليقته وأخيه.. حبس المتهمين بقتل شاب في روض الفرج
https://www.albawabhnews.com/4808127
تأجيل دعوى الحبس أو الدفع ضد أحمد عز لجلسة 28 مايو للاقرار بالتصالح
https://www.albawabhnews.com/4808066
التحقيق مع المتهمة بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم في بيع شقته
https://www.albawabhnews.com/4808002
أقوال سيدة اتهمت سائقا بالتحرش بها في النزهة
https://www.albawabhnews.com/4807969