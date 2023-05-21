ads
الأحد 21 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| عامل يذبح زوجته في الغردقة.. واستئناف الفنانة شيرين عبد الوهاب.. ومدمن ينهي حياته في أوسيم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتي كان أبرزها:

عامل يذبح زوجته بأحد شوارع الغردقة، وتأجيل استئناف الفنانة شيرين على تغريمها 5 ملايين جنيه لشركة روتانا، ومحاكمة 6 متهمين بقضية كمين مايو ..  وإليكم التفاصيل.

بسبب خلافات أسرية.. عامل يذبح زوجته بأحد شوارع الغردقة

https://www.albawabhnews.com/4808344

تأجيل استئناف الفنانة شيرين على تغريمها 5 ملايين جنيه لشركة روتانا إلى 16 يوليو

https://www.albawabhnews.com/4808377

تأجيل محاكمة 6 متهمين بقضية كمين مايو إلي 19يونيو للحكم

https://www.albawabhnews.com/4808258

مدمن ينهى حياته طعنا بالسكين في أوسيم
https://www.albawabhnews.com/4808170

زوج طليقته وأخيه.. حبس المتهمين بقتل شاب في روض الفرج

https://www.albawabhnews.com/4808127

تأجيل دعوى الحبس أو الدفع ضد أحمد عز لجلسة 28 مايو للاقرار بالتصالح
https://www.albawabhnews.com/4808066

التحقيق مع المتهمة بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم في بيع شقته

https://www.albawabhnews.com/4808002

أقوال سيدة اتهمت سائقا بالتحرش بها في النزهة

https://www.albawabhnews.com/4807969

البوابة نيوز عامل يذبح زوجته الغردقة الفنانة شيرين