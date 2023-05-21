بروسيا دورتموند يقترب من التتويج بالدوري الألماني بثلاثية في شباك أوجسبورج

حقق نادي بوروسيا دورتموند فوزًا غاليا على أوجسبورج، بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب مبولس أرينا في إطار منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الألماني.

وافتتح دورتموند أهداف المباراة عن طريق سيباستيان هالير في الدقيقة 58 مستغلا عرضية من دونيل مالين، وعاد نفس اللاعب ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 84، وسجل جوليان براندت الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز، استعاد بروسيا دورتموند صدارة الدوري الألماني في الأمتار الأخيرة من الموسم ليقترب من التتويج بالدرع مستغلا تعثر غريمه بايرن ميونخ أمام لايبزيج.

ورفع دورتموند رصيده إلى 70 نقطة متفوقا على الفريق البافاري بنقطتين فيما تجمد رصيد أوجسبورج عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر.

