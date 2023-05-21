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الأحد 21 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الثانوية العامة 2023.. بدء تسليم الطلاب أرقام الجلوس غدًا

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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تبدأ المدارس الثانوية غدًا الاثنين تسليم طلاب الثانوية العامة 2023 بطاقات أرقام الجلوس.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان - المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان )، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العام للعام الدراسي الحالي 2023/2022، والتى من المقرر أن تبدأ يوم 12 يونيو المقبل.

وأوضحت الوزارة أنه تم إتاحة جميع البيانات للطلاب الراغبين فى الحصول على أرقام الجلوس من خلال موقع الوزارة.

أرقام الجلوس التربية والتعليم الثانوية العامة 2023 الشهادة الثانوية