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الأحد 21 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

للاحتفال بالبريميرليج.. جماهير مانشستر سيتي تقتحم ملعب الاتحاد بعد الفوز على تشيلسي

جماهير مانشستر سيتي
جماهير مانشستر سيتي
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اقتحمت جماهير مانشستر سيتي ملعب "الاتحاد" بعد الفوز على تشيلسي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريق، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز الفريق السماوي هدف المباراة عن طريق جوليان ألفاريز في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، وشهدت المباراة تنظيم تشيلسي ممرا شرفيا للاعبي مانشستر سيتي قبل المباراة بعد حسم الفريق السماوي للدوري الإنجليزي أمس السبت، عقب خسارة أرسنال أمام نوتنجهام فورست.

وبمجرد انتهاء المباراة، نزلت الجماهير إلى أرضية الملعب وسط أجواء احتفالية بعد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الثالث على التوالي والخامس في آخر 6 مواسم، وحاول الأمن حماية لاعبي مانشستر سيتي وإبعادهم عن المشجعين وقادوهم إلى النفق المؤدي إلى غرف ملابس الفريق.

وبهذا الفوز، واصل مانشستر سيتي تصدره لترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 88 نقطة فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 43 نقطة في المركز الثاني عشر.
 

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