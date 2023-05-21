«الذكاء الاصطناعي وأهميته» ندوة تثقيفية بمركز شباب ميت معاند بالدقهلية

نفذ مركز شباب ميت معاند التابع لإدارة شباب أجا، اليوم الأحد ندوة تثقيفية عن الذكاء الاصطناعي وأهميته في تحسين جودة الحياة وتطوير العديد من المجالات المختلفة فى الحياة، ومشاركة مركز شباب ميت دمسيس.

كان ذلك بحضور دولت عزيز رئيس قسم البرلمان والتعليم المدني بإدارة شباب أجا، و محمد الريس المسئول الإعلامي بالإدارة، والمحاضر محمود الكاشوري عضو برلمان الشباب، وحضور عمرو الزاهي، و وليد فتحي المدير التنفيذي بالمركز.

فيما دار الحديث خلال الندوة عن أهمية الذكاء الاصطناعي وأنه يعمل على تحسين جودة الحياة وتطوير العديد من المجالات مثل الطب والتعليم والتصنيع والإدارة، وتحسين كفاءة العمل وتقليل التكاليف البشرية والمادية. ويمكن استخدامه لتحليل البيانات واتخاذ القرارات ومساعدة البشر في القيام بالمهام اليومية بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة.

وتطرق الحديث إلى أنه يوجد بعض السلبيات المحتملة للاستخدام المتطرف للذكاء الاصطناعي، مثل تقوقع الوظائف وعدم الحاجة إلى العمال البشريين في بعض المجالات، وتحطيم بعض الاحتياجات الإنسانية الحيوية مثل التواصل البشري والقرارات الإنسانية، بالإضافة إلى الخطورة في حالة استخدامه لأغراض ضارة مثل التجسس أو الهجوم الإلكتروني في المجال العسكري والأمني.

الجدير بالذكر أن استخدام الذكاء الاصطناعي، يتطلب احترام وإدارة جيدة للمخاطر المحتملة، وتطوير قواعد وأخلاقيات تحدد المسؤولية والاستخدام الآمن والمشاركة بصورة تؤدي إلى تحسين جودة الحياة المجتمعية.

يأتي تنفيذ هذه الندوة التثقيفية عن الذكاء الاصطناعي برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة ، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و منى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني، و علي عبد الرحمن مدير إدارة شباب أجا.

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