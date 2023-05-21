السياحة والآثار تلتقط مجموعة من الصور لكأس العالم لكرة السلة 2023 أمام قلعة قايتباي

أصدرت وزارة السياحة والآثار بيانًا صحفيًا، عن التقاط مجموعة من الصور للنسخة الأصلية من كأس العالم لكرة السلة 2023، أمام قلعة قايتباي، وجاء في البيان:

"استقبلت قلعة قايتباي بالإسكندرية النسخة الأصلية من كأس العالم لكرة السلة 2023، وذلك خلال تواجده في مصر في إطار جولته بالدول التي تأهلت منتخباتها للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة السلة والتي تُقام في الفترة من 25 أغسطس إلى 10 سبتمبر 2023 في اليابان وإندونيسيا والفلبين.

واختيرت قلعة قايتباي كواجهة سياحية لاستقبال الكأس وتصويره.

وكان في استقبال الكأس أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف البيان، كأس العالم لكرة السلة كان قد وصل إلى مصر يوم 20 من مايو الجاري، بعد انطلاقه من الفلبين ليقوم بجولة حول العالم يزور خلالها الدول المشاركة في البطولة وعددها 32 دولة، وذلك على مدار ثلاثة أشهر، ليعود في ختام الجولة إلى الفلبين.

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