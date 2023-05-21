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الأحد 21 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

مصريات

السياحة والآثار تلتقط مجموعة من الصور لكأس العالم لكرة السلة 2023 أمام قلعة قايتباي

الكأس أمام القلعة
الكأس أمام القلعة
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أصدرت وزارة السياحة والآثار بيانًا صحفيًا، عن التقاط مجموعة من الصور للنسخة الأصلية من كأس العالم لكرة السلة 2023، أمام قلعة قايتباي، وجاء في البيان:  

"استقبلت قلعة قايتباي بالإسكندرية النسخة الأصلية من كأس العالم لكرة السلة 2023، وذلك خلال تواجده في مصر في إطار جولته بالدول التي تأهلت منتخباتها للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة السلة والتي تُقام في الفترة من 25 أغسطس إلى 10 سبتمبر 2023 في اليابان وإندونيسيا والفلبين. 

واختيرت قلعة قايتباي كواجهة سياحية لاستقبال الكأس وتصويره.

وكان في استقبال الكأس أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة بمحافظة الإسكندرية. 
وأضاف البيان، كأس العالم لكرة السلة كان قد وصل إلى مصر يوم 20 من مايو الجاري، بعد انطلاقه من الفلبين ليقوم بجولة حول العالم يزور خلالها الدول المشاركة في البطولة وعددها 32 دولة، وذلك على مدار ثلاثة أشهر، ليعود في ختام الجولة إلى الفلبين.

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وزارة السياحة كأس العالم لكرة السلة 2023 قلعة قايتباي كأس العالم لكرة السلة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة