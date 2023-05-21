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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فخر الدين بن يوسف يقود هجوم بيراميدز أمام غزل المحلة

فخر الدين بن يوسف
فخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز
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أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل الفريق الذي يخوض به مباراة غزل المحلة على استاد غزل المحلة، في إطار الجولة الـ29 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 49 نقطة بينما يمتلك غزل المحلة 31 نقطة في المركز الثالث عشر.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى - رمضان صبحي  

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف  

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد فتحي - محمد صادق - بلاتي توريه - دودو الجباس - عبدالله مجدي - هشام محمد - محمود صابر - أوجو صامويل

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