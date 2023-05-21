الشناوي يواصل التأهيل في تدريبات الأهلي

واصل محمد الشناوي حارس وقائد فريق الأهلي البرنامج التأهيلي على هامش تدريبات الفريق الأول اليوم الأحد، بعد العودة من الراحة التي حصل عليها الفريق بعد مباراة الترجي التونسي في دوري أبطال افريقيا.

يعاني الشناوى من إصابة بتمزق في عضلة السمانة تعرض لها قبل مباراة الترجي في إياب نصف النهائي وتأكد غيابه لفترة تترواح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع وعن الملاعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري الممتاز بعد غد الثلاثاء ضمن الجولة الـ29 من الدوري الممتاز .

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي للتدريبات على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة، عقب مباراة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

واجتمع مارسيل كولر المدير الفني للفريق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، باللاعبين، قبل انطلاق المران الجماعي، للحديث عن المرحلة المقبلة.

وخاض اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية في «الجيم» والملاعب مع بداية فقرات المران الجماعي تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.