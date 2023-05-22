تعرف على حظك في الأبراج اليوم الإثنين 22 مايو 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم الإثنين الموافق 22 مايو 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

من الناحية الصحية يفضل أن تكثر من تناول الأطعمة الصحية لأنك تعاني من مشاكل في القولون، أما من الناحية المهنية حاول أن تنظم وقتك في العمل وتتعلم مهارات جديدة، عاطفيًا تجنب الشريك هذه الفترة.

برج الثور

من الناحية الصحية حاول أن تتبع نظام غذائي جديد، أما من الناحية المهنية حاول أن تطلب المساعدة من زملاء العمل لتطوير مهاراتك، عاطفيًا تطور كبير بينك وبين الشريك استعد.

برج الجوزاء

من الناحية المهنية إن الأشخاص في محيط العمل يتعاملون بإيجابية خاصة معك؛ فانتفع من هذه الفترة لمواجهة المشاكل الصعبة مع فريقك وبالتالي الاقتراب أكثر من هدفك، سوف تساعد الديناميكية التي تنمو بين الفريق على الوقوف بصلابة أمام أصعب التحديات والوصول معًًا إلى النجاح والتوفيق.

برج السرطان

العقبات والعراقيل التي تنبأت بقدومها منذ فترة طويلة تظهر تدريجيًا وتتحول إلى واقع، وبات تفاديها مستحيلًا، لذلك واجه تلك التحديات في أسرع وقت، حتى وإن كانت المهمة صعبة، وكلما تأخرت في ذلك، تراكمت العراقيل والعقبات ووجب عليك مضاعفة المجهود لتجاوزها.

برج الأسد

من الناحية الصحية التزم بدايت صحي مليء بالبروتينات لأنه لديك مناسبات كثيرة في بداية الصيف، أما من الناحية المهنية تشعر بالرغبة في تعلم شيء جديد، أما من الناحية العاطفية لديك موعد غرامي مع حبيبك السابق.

برج العذراء

من الناحية الصحية أنت تعاني من أوجاع في المفاصل والتهاب في الحلق، أما من الناحية المهنية تجنب الزملاء السلبيين يا عزيزي، أما عاطفيًا أنت والشريك تفكران بالسفر قريبًا.

برج الميزان

من الناحية الصحية تشعر بأوجاع في الظهر مارس رياضة المشي، أما من الناحية المهنية تبحث عن عمل جديد يتناسب مع قدراتك الرهيبة، أما عاطفيًا تخطط للسفر مع الشريك إلى مصر.

برج العقرب

من الناحية الصحية تجنب شرب العصائر المصنعة وحاول أن تعوضها بتناول الفواكة والخضار، أما من الناحية المهنية تجنب النميمة والثرثرة يا عزيزي، عاطفيًا لا يوجد جديد.

برج القوس

أنت تشعر يا عزيزي بالتجديد خاصة عندما تكتسب وتستشعر الإشارات الإيجابية من محيطك، عليك الآن البدء في مشروعات معتمدًا على خيالك وإبداعك الشخصي وبفضل ثقتك بالنفس الفطرية، فبإمكانك اليوم أكثر من ذي قبل أن تساعد الآخرين، من الناحية العاطفية يجب عدم التحلي بالغرور، بل يجب أن تكون محل عون ودعم ليربح الجميع.

برج الجدي

استعد يا عزيزي لكل ما هو غير متوقع، فالمفاجآت السارة في انتظارك. أما عاطفيًا شريك حياتك يحتفظ بشيء خاص لك، ولكن لا تجعل توقعاتك ترتفع أكثر من اللازم، وكن شكورًا على كل ما تتلقاه. سوف يتفاعل الأصدقاء معك بإيجابية، وسوف يقدرك الشركاء المحتملين وسوف يتأثرون بالطريقة البراقة التي تتعامل بها.

برج الدلو

من الناحية المهنية لا تصاب بخيبة أمل كبيرة مع سير مجريات الأمور اليوم، فعلى الرغم من خططك، فإنك لن تتمكن من إنجاز الكثير، قاوم الرغبة في لوم الآخرين إذا سارت الأمور ضد رغبتك، إن توقعاتك غير الواقعية قد تصيبك بخيبة الأمل لا تيأس، ولكن استغل الفرص التي لا تزال معروضة.

برج الحوت

من الناحية الصحية تعاني من قلة النوم حاول أن تبتعد عن الكافيين يا عزيزي، أما من الناحية المهنية تجنب الزملاء السلبيين في مكان العمل، عاطفيًا حب جديد يدخل حياتك.