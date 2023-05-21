وكيل شباب الدقهلية تعقد اجتماعا مع مديري الإدارات الفرعية

عقدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اجتماعا مع مديري الإدارات الفرعية، اليوم الأحد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المديرية، لبحث بعض الأمور المستجدة.

حضر الاجتماع الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و سامح سليم مدير إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية، وشرين عبد الله مدير إدارة شئون المجالس، و مديري الإدارات الفرعية.

رحبت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة فى البداية بمديرى الإدارات الفرعية، ونبهت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة على معرفة المعوقات والمشكلات التي تواجه الجمعيات العمومية بمراكز الشباب ووضع الحلول لتفادي المشاكل والتصدي لها، وسيتم عقد دورة يوم الأحد القادم علي مدار محاضرتين للمسئولين بالإدارات الفرعية بخصوص الجمعيات العمومية.

كما أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، خلال الاجتماع مع مديري الإدارات الفرعية، أنه لابد من تحديد الضوابط الخاصة بالمصروفات الخاصة بالجمعيات العمومية والتنسيق مع إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

تحدث سامح سليم مدير إدارة الهيئات الشبابية عن الدورة التنشيطية لمديري مراكز الشباب والمشرف المالي، ورؤساء مجالس الإدارات لمعرفة قانون الهيئات واللوائح المنظمة، ومعرفة اختصاصات مجلس الإدارة، وكيفية كتابه المحضر وجدول الأعمال ، وتسديد إشتراكات العضوية، وان إدارة الهيئات من ضمن اختصاصاتها مراجعة محاضر مجلس الإدارة، ومعرفة اللوائح الداخلية للإدارات طبقا للقانون الخاص بكل إدارة.

وفى نهاية الاجتماع تم فتح باب الحوار مع مديري الإدارات الفرعية لطرح القضايا والموضوعات التي تواجه منظومة الشباب والرياضة بكل إدارة، وتوضيح الرؤى حولها، أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة من خلال هذا الطرح الاستعداد لحل المشاكل وتذليل الصعوبات التي تواجه الإدارات الفرعية.

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