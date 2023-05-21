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الأحد 21 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ديلسون كاموني يعود لتشكيل أسوان أمام البنك الأهلي

ديلسون كامونى
ديلسون كامونى
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يعود ديلسون كامونى مهاجم فريق أسوان للتشكيل الأساسي لتماسيح النيل فى مباراة البنك الأهلي المقرر لها الثلاثاء المقبل فى الدوري.

ويعاني كاموني، صاحب ثنائية أسوان فى الزمالك بالدور الأول، من إصابة قوية أبعدته عن أسوان فى المباريات الأخيرة بالدوري، وعاد لصفوف الفريق فى المباراة الأخيرة أمام الزمالك لكن أيمن الرمادي فضل عدم الدفع به أساسيا كإجراء احترازي.

ويحتل أسوان المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 13 مباراة، وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 35 هدفا.

ويأمل أيمن الرمادي فى لحاق اللاعب بالمباريات المقبلة فى بطولة الدوري لإنهاء الموسم فى مركز مطمئن للفريق والإدارة، بعدما ودع الفريق كأس الرابطة وكأس مصر مبكرًا.

ديلسون كامونى اسوان الدوري لتماسيح النيل أيمن الرمادي