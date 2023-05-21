الدوري الممتاز.. شوط أول سلبي بين الإسماعيلي والحرس

سيطر التعادل السلبي علي الشوط الأول من مباراة فريق الإسماعيلي وحرس الحدود، في اللقاء الذي يجمع بينهما مساء اليوم الأحد،علي استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الممتاز.

كان تشكيل الإسماعيلي مكون من:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم.

خط الدفاع: باهر المحمدي، محمد هاشم، كريم عرفات، محمد دسوقي.

خط الوسط: محمد حسن، سيرجي أكا، أحمد مدبولي.

خط الهجوم: ياو أنور، محمد الشامي، فراس شواط.

بينما كان تشكيل حرس الحدود كالتالي:

الحارس: محمد فوزي.

الدفاع: محمد رضا – خالد سامي – محمود بن والي – أحمد شديد قناوي.

الوسط: مصطفى جمال – أحمد فيلكس – حامد الجابري.

الهجوم: مصطفى زيكو – فالنتين أودو – إسلام جمال.

يحتل الاسماعيلي المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة (6 انتصارات و11 تعادل و10 هزائم)، ويبتعد عن مناطق الهبوط بنقطتين فقط.

في المقابل، يُعاني حرس الحدود في مسابقة الدوري المصري حيث يحتل المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة (6 فوز و7 تعادلات و16 هزيمة).