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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قطر ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في السودان

السودان
السودان
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رحبت دولة قطر، اليوم الأحد، بتوقيع القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في السودان على اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية، في مدينة جدة السعودية.
وأعربت وزارة الخارجية القطرية - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) - عن أملها في أن يمهد الاتفاق لوقف دائم للنزاع العسكري، والانخراط في مفاوضات واسعة تشارك فيها كل القوى السياسية السودانية للوصول إلى اتفاق شامل وسلام مستدام يحقق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار والتنمية والازدهار.
وجددت الوزارة التأكيد على موقف قطر الداعي لوقف القتال في السودان فورا وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام لصوت العقل وتغليب المصلحة العامة، معربة عن تقديرها لجهود المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى هذا الاتفاق، ومساعيهما الحميدة لإنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار في السودان.

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