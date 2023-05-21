وكيل شباب الدقهلية تلتقي بفريق منتخب الصم والبكم وضعاف السمع

التقت الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الأحد فريق منتخب الدقهلية للصم والبكم وضعاف السمع، المشارك فى دور الثمانية بدوري الصم والبكم وضعاف السمع النسخة السادسة 2023/2022 قبل السفر الى المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية خلال الفترة من 21 مايو حتى 31 مايو الجاري.

جاء ذلك بحضور نانسي سمير مسئول مكتب قادرون باختلاف بالمديرية، والجهاز الفني للفريق بقيادة الدكتور حسام عبد العزيز جوده المدير الفني للفريق، والكابتن فاروق عبد المنعم ياسين المدرب العام، والكابتن محمد جمال ابراهيم مدرب حراس المرمى، والكابتن محمد نجاح عرفه أخصائي إصابات الملاعب، والكابتن محمد محروس محمد إداري الفريق واللاعبين المشاركين في البطولة وعددهم 22 لاعب بالفريق.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية على متابعة كافة الترتيبات المتعلقة بسفر الفريق، ووصوله إلى المدينة الشبابية بالأسكندرية، والتجهيزات الخاصة بهم، وأماكن إقامتهم وانتقالاتهم إلى أماكن التدريب؛ حرصاً من مديرية الشباب والرياضة على تهيئة الأجواء للفريق للتركيز الكامل، ورفع شأن مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وتمنى لهم التوفيق والسداد خلال المشاركة فى دوري الصم والبكم وضعاف السمع النسخة السادسة.

يذكر أن منتخب الدقهلية للصم والبكم وضعاف السمع بالدقهلية قد فاز بالمركز الأول في النسخة الخامسة على مستوى الجمهورية، كما أن دوري الصم في نسخته السادسة يستفيد منه قرابة 12000 مشارك من ذوي القدرات والهمم بالمحافظات خلال التصفيات التمهيدية.

تأتي مشاركة منتخب الدقهلية للصم والبكم وضعاف السمع فى دور الثمانية والتصفيات النهائية بدورى الصم والبكم، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة.

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