غرفة السياحة: إخطار تحرك المجموعات يقدم ورقيا وإلكترونيا

أعلنت غرفة شركات السياحة، عن توفير شاتل باص لنقل مندوبي الشركات يوميا من منطقة التحرير إلى التجمع الخامس لتسليم إخطار تحركات المجموعات السياحية يدويا، نظرا لعدم تفعيل الإخطار الإلكتروني حتى الآن.

وتلقت الغرفة خطابا من وزارة السياحة، يفيد بأن منظومة الإخطارات الإلكترونية مازالت تحت التجربة ولم يتم تفعيلها بعد، ولذا فإنه يجب على الشركات تقديم الإخطار اليدوي الى مقر قطاع شرطة السياحة والآثار بالتجمع الأول تزامنا من تجربة المنظومة الإلكترونية.

وتابعت الغرفة: "ورد إلينا من إدارة شرطة الشركات ما يفيد وجود بعض الشركات التي لا تقوم بالإخطار عن تحركات عملائها يدويا وتكتفي بالإخطار الإلكتروني (الغير مفعل بعد) ، لذا، نهيب بجميع الشركات ضرورة الالتزام بتقديم الإخطار الورقي لحين تفعيل المنظومة الإلكترونية".

وأضافت: "ودعما من الغرفة للتسهيل والتيسير على الشركات السياحية ورفعاً للعبء المادي عن كاهلهم فى هذه الفترة العصيبة يرجى العلم انه يوجد شاتيل باص خاص بالغرفة لنقل مندوبى الشركات السياحية إلى مقر شرطة السياحة يوميا، مع ضرورة توافر كارنية الغرفة مع مندوب الشركة وتسليم صورة الكارنية لسائق المركبة، كما يشترط ركوب مندوب واحد فقط عن كل شركة، ويتحرك الباص يوميا من ميدان عبد المنعم رياض ذهابا وعودة".

ونوهت الغرفة، لضرورة التزام الشركات ايضاً بالإخطار عن البرامج السياحية من خلال موقع الوزارة http://trans.hajj.gov.eg حيث يتم الدخول بإسم المستخدم وكلمة المرور للشركة والضغط على أيقونة البرامج السياحية، ويوضع كافة بيانات المجموعة السياحية والبرنامج المخطط لهم والمتفق عليه، مع أية تغييرات قد تطرأ على البرنامج.