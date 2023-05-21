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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الزملوط يبحث إجراءات افتتاح فرع جامعة الأزهر بالوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يلتقي نائب جامعة الأزهر
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التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، الدكتور محمد أبو زيد، نائب رئيس جامعة الأزهر، خلال زيارته للمحافظة؛ لبحث التنسيقات الجارية لافتتاح فرع الجامعة بالمحافظة.

أعرب المحافظ عن خالص تقديره لدعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لإنشاء  كلية للبنات وأخرى للبنين، تضم تخصصات ( أصول الدين - شريعة وقانون - اللغة العربية)، تيسيرًا على أبناء المحافظة من طلاب التعليم الأزهري،  مؤكداَ  توفير المحافظة للمقرات اللازمة للكليات وتقديم كافة سبل الدعم لبدء الدراسة بالتزامن مع العام الدراسي المقبل.

من ناحية أخرى، بحث الزملـوط و أبو زيد توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والجامعة؛ لتعظيم الاستفادة من البحوث العلمية و الخبرات الأكاديمية في المجال الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وغير التقليدية.

بروتوكول تعاون جامعة الأزهر فضيلة الإمام الأكبر فضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب الوادي الجديد