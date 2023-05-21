سفير كوريا الجنوبية لدى مصر يعبر عن امتنانه لوزير المالية لحل مشاكل الشركات الكورية

وافق وزير المالية والسفير الكوري على مواصلة العمل لحل المشاكل التي تواجهها الشركات الكورية من أجل زيادة الاستثمارات الكورية في مصر وفقا لبيان سفارة كوريا الجنوبية بمصر.

وأضاف البيان أن مصر تبذل جهودًا نشطة ومتواصلة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية وتحويل مصر إلى مقصد جاذب للاستثمارات. وبفضل جهود الحكومة المصرية، استثمر العديد من الشركات الكورية في السوق المصري ووسعت وجودها فيه، وحاليًا تجري الشركات الكورية العديد من المشاريع التعاونية الاقتصادية مع الجانب المصري بما فيها عقد الإنتاج المشترك لمدفع K-9 وإنشاء محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء وعقد إنتاج قطارات الخطي الثاني والثالث لمترو القاهرة وإلخ.

وفي خلفية التوسع في الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، تكمن الصداقة الوثيقة والتعاون المستمر بين السفير الكوري هونج جين ووك ووزير المالية د. محمد معيط. كما يتمتع وزير المالية بتقدير كبير لمساهماته الكبيرة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مما أكسبه لقب "حلال المشاكل" بين الكوريين.

ومن جانبه، التقى السفير هونج بالوزير د. معيط يوم الأحد الموافق 21 مايو وجاء هذا اللقاء بمناسبة انتهاء مهمته كسفير كوري لدى مصر لمدة 3 سنوات.

وخلال اللقاء، عبر السفير عن امتنانه لما بذل الوزير من جهود لحل المشاكل التي تواجهها الشركات الكورية ولتقدم العلاقة الاقتصادية بين البلدين وطلب دعم الحكومة المصرية المستمر لأنشطة الشركات الكورية لكي تتمكن من زيادة استثماراتها والعمل بصورة أكثر فاعلية داخل مصر. وفي هذا الصدد، قال الوزير إن العلاقات الكورية المصرية قد قفزت إلى أعلى الدرجات التي لم تشهدها الدولتان من قبل معربًا عن شكره على شغف وتفاني السفير. وأضاف إلى أنه لن يكل في عمله لجذب مزيد من الاستثمارات الكورية وحل مشاكل الشركات الكورية في مصر بالإضافة إلى التواصل النشط مع السفير الكوري الجديد من أجل تقدم العلاقة الثنائية في المستقبل.