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الأحد 21 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مجلس حكماء المسلمين يعرب عن تضامنه مع مسلمي الروهينجا في ضحايا إعصار "موكا"

إعصار موكا
إعصار "موكا"
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أعرب مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، عن تضامنه مع مسلمي الروهينجا المتضررين من إعصار "موكا"، الذي أسفر عن مئات الضحايا وتسبب في تدمير عشرات المنازل في ولاية راخين. 
ودعا مجلس حكماء المسلمين - في بيان اليوم /الأحد/ - المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك العاجل لإغاثة مسلمي الروهينجا المتضررين جراءَ هذا الإعصار الذي ضرب ميانمار وبنجلاديش، مما أسفر عن تدمير مبان وإغراق شوارع، وتسبب في انقطاع الاتصالات في جزء كبير من ولاية راخين؛ حيث يقيم آلاف النازحين من مسلمي الروهينجا في مخيمات للاجئين.

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