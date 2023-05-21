الخزانة الأمريكية: الأول من يونيو موعد نهائي حتمي لا رجعة فيه لرفع سقف الدين الفيدرالي

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، مجددا أن الأول من يونيو المقل لا يزال "موعدا نهائيا حتميا" لا رجعة فيه لرفع سقف الدين الفيدرالي، في ظل الاحتمالات الضعيفة بأن تجمع الحكومة عوائد كافية تمكنها الوفاء بالتزاماتها حتى 15 يونيو المقبل موعد استحقاق مزيد من الإيرادات الضريبية.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الأحد/، إنه سيكون هناك خيارات صعبة إذا أخفق الكونجرس في رفع سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار قبل نفاد الأموال من وزارة الخزانة.

يأتي هذا في وقت من المقرر فيه أن أن يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيا مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي من أجل تحريك الجمود الذي أصاب مفاوضات رفع سقف الدين.