اكتمال استعدادات إطلاق رائدي الفضاء السعوديَّين إلى محطة الفضاء الدولية اليوم

أكدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وشركة "سبيس إكس"، وشركة "أكسيوم سبيس"، والهيئة السعودية للفضاء، استكمال الاستعدادات لمهمة الفضاء AX-2 في موعدها المقرر اليوم مع مراعاة الأحوال الجوية المواتية للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، على متن المركبة الفضائية "دراجون 2"، التي تحمل على متنها أربعة رواد فضاء هم: ريانة برناوي، أول رائدة فضاء سعودية وعربية، وعلي القرني، أول رائد فضاء سعودي يتجه للمحطة الدولية، والأمريكيَّين بيجي ويتسون، وجون شوفنر، لإجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، اليوم /الأحد/، بحضور مستشارة الهيئة السعودية للفضاء المهندسة مشاعل الشميمري، ومايك ماكالينن من "سرب الطقس 45" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية، ومدير البرنامج الأمريكي للمحطة الفضائية الدولية جويل مونتالبانو، ومدير العمليات في شركة "أكسيوم سبيس" ديريك هاسمان، ومدير برنامج الرحلات الفضائية في شركة "سبيس إكس" بانجي ريد، حيث أكدوا الجاهزية التامة لطاقم المهمة الفضائية، وأنه سيتم إطلاق الرحلة في الموعد المحدد من قاعدة كيب كنافيرال، بمركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).

وأعربت المهندسة الشميمري عن ثقتها في تنفيذ رائدي الفضاء، المهمة العلمية لهما على محطة الفضاء الدولية بنجاح، مشيرة إلى أنها لحظة تاريخية للمملكة، وللمنطقة العربية كلها وتمثل مصدر إلهام للشباب السعودي والعربي، مشيدة بالتعاون مع وكالة "ناسا"، وشركتي "أكسيوم سبيس"، و"سبيس إكس"، منوهة بأنه سيتم إطلاق معارض السعودية نحو الفضاء بالتزامن مع انطلاق المهمة العلمية لرواد الفضاء السعوديين في المحطة الدولية، حيث تقام المعارض في مدينة الرياض وجدة والظهران.

يذكر أن رحلة رائدي الفضاء السعوديين تأتي ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي يهدف لتأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية، والمشاركة في إجراء التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بقطاع الفضاء.