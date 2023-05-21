الإيطالي فلافيو جيونيلي مديرا فنيا لمنتخب مصر لكرة الطائرة

تعاقد الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر ، مع الإيطالي فلافيو جيونيلي لتولي مهمة الإدارة الفنية للمنتخب المصري الأول رجال.

ووصل المدير الفني الجديد إلى القاهرة، لبدء مهمته بعد أن تم التعاقد معه من خلال الاتحاد المصري لكرة الطائرة.

وحضر جولينيلى اليوم إلى مقر الاتحاد المصري، وتم إجراء الاجتماع الأول مع رئيس الاتحاد ياسر قمر و المدير التنفيذي حسن عابد والمدرب المساعد حسن الحصري .

ويستعد منتخب الكرة الطائرة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها شهر أغسطس المقبل في القاهرة.

وأعلن الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، منح مصر حق استضافة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية أغسطس المقبل، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

ويسعى اتحاد الكرة الطائرة، لتوفير كل الأجواء المناسبة وكافة الامكانيات من أجل حصد اللقب القاري بعد فترة غياب استمرت سنوات طويلة.