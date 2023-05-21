ديفيد سفوركادا يكتب: الثورة الفرنسية تقصى لويس فيليب من العرش.. والجمهوريون يرفضون تعيين كونت باريس رئيسًا

الأحد 21/مايو/2023 - 07:25 م

ديفيد سافوركادا.. ضابط سابق فى البحرية الفرنسية، ومدرب فى عدة جهات أمنية خاصة، وعضو فى العديد من الجمعيات الوطنية. يشغل حاليًا منصب الأمين العام لمركز الدراسات والأبحاث حول البونابرتية ورئيس حركة «النداء من أجل الشعب».. يتناول، تداعيات إعلان الجمهورية الفرنسية عام 1848.

فى الأزمات السياسية أو الاجتماعية الكبيرة، عادة ما يظهر الخلاص منها فى أكثر اللحظات حرجًا ويكون بفضل إنسان ما. وهذا معروف، أو بالأحرى أمر مستنتج، فى الحكمة التى يتمتع بها شعب بأسره؛ فالسعادة هى الأمة التى يمكن للناس فيها أن يرفعوا أصواتهم فوق ضجيج الأحزاب. ومع ذلك، كتب مونتسكيو، الذى لم تكن ميوله ديمقراطية تمامًا، هذه الحقيقة: «إن الناس يستحقون الإعجاب فى اختيار أولئك الذين يجب أن يفوضوا لهم جزءًا من سلطتهم».

سبقت ثورة ١٨٤٨ (أيام ٢٢ و٢٣ و٢٤ فبراير) أزمة مالية واقتصادية خطيرة وتفاقمت بسبب استياء الرأى العام المتزايد من سياسة Guizot الاستبدادية والمحافظة. وأقصت هذه الثورة، لويس فيليب من العرش الذى كان قد انتزعه بنفسه من البوربون فى عام ١٨٣٠. ورفض الجمهوريون - حتى لا يتم مصادرة انتصارهم - تعيين كونت باريس وعينوا حكومة مؤقتة.

فى ٢٤ فبراير ١٨٤٨، تم إعلان الجمهورية مرة أخرى فى فرنسا. وكان هذا الإعلان خاضعًا عادةً للتصديق الوطنى عن طريق استفتاء عام، لكن هذا التصديق لم يحدث أبدًا بهذا الشكل. وأثارت هذه الجمهورية الجديدة، فى سبتمبر - أكتوبر، هياجًا وذلك بسبب صياغة الدستور، ولكن أيضًا وقبل كل شيء بسبب مسألة انتخاب رئيسها وطريقة هذه الانتخابات وكانت النقاشات بين أنصار انتخاب الجمعية وتلك الخاصة بالانتخابات الرئاسية من قبل الأمة بأكملها نقاشات ومواجهات عاصفة ونجح أنصار الاستفتاء وبعد فترة وجيزة تم تحديد موعد الانتخابات فى ١٠ ديسمبر ١٨٤٨.

وعلى عكس ثورة ١٨٣٠، لم يلعب البونابارتيون أى دور فى مسار فبراير، ويبدو أن «الحماسة» فقط فى الثقافة النابليونية موجودة فى ميدان De Grève أو ميدان Vendôme. عندما سقط لويس فيليب، عاد الأمير لويس نابليون بونابرت من المنفى وعرض خدماته على الحكومة المؤقتة. وبحجة الصعوبات التى قد يسببها وجود الأمير فى باريس، دعت الحكومة، التى ظهرت منذ أيام فبراير، لويس نابليون لمغادرة فرنسا. وعاد الأمير إلى لندن لعدم رغبته فى إثارة الأحداث وإحباط عودته النهائية إلى واجهة المشهد السياسى العام.

وفاجأت الانتخابات الأولى للجمعية التأسيسية، فى أبريل، الموالين للأمير والمتجمعين حول بيرسينى. بدون ترشيحات بونابرتية حقيقية، أسس بيرسينى والمصرفى أريستيد فيرير والمتآمرين من ستراسبورج، برئاسة الجنرال بيات، لجنة نابليون. وتقوم هذه اللجنة «السرية» بحملة حول ذكريات الملحمة دون تحديد أى سياسة بونابرتية. وكان لهذه الدعاية تأثير جعل اسم الأمير يحصل على عدد كبير من الأصوات، على الرغم من أن لويس نابليون ليس مرشحًا؛ وإذا كانت البونابرتية تمثل القليل فى أبريل ١٨٤٨، يمكننا أن نرى بالفعل أنه لا يزال هناك نواة بونابرتية صغيرة فى البلاد.

فى يونيو، خلال الانتخابات الفرعية، قرر لويس نابليون أن يقوم بهذه الخطوة ومرة أخرى، سوف يلعب بيرسينى دور «قائد الحملة». وبدعم من بعض الموالين ولكن عمليا بدون أموال وبدون دعم من أى جريدة، سيشكل بعض اللجان فى المحافظات التى ستضع بعض الملصقات وتوزع نشرات مختلفة. فى باريس، قبل يومين فقط من موعد الاقتراع، سيتمكن سكان العاصمة من قراءة ملصق وردى على الجدران يدعوهم للتصويت لـلـ «مدافع عن الشعب». تم توقيع هذه الملصقات من قبل العمال والأعيان، بما فى ذلك فيكتور هوجو.

وأمام دهشة الطبقة السياسية الحاضرة، تم انتخاب الأمير نائبًا فى ٤ يونيو، فى وقت واحد فى مقاطعات سين ويون وشارينت إنفريور وكورسيكا لقد كانت حكومة الجمهورية فى موقف سيئ فى ضوء هذه النتائج، ولكن أيضا وقبل كل شيء فى ضوء إنتشار الفرحة التى أثارها إعلان هذه الانتخابات فى الرأى العام. كما ترددت شائعات مفادها أنه إذا عاد بونابرت إلى فرنسا، فسيتم اعتقاله هناك، مما خلق المزيد من الاضطرابات حول اسم الأمير ودفع مؤيديه لتهديد الحكومة بإعادة فتح أبواب الوطن بالقوة أمام انتخابات باريس إذا استمرت الجمعية فى ذلك ومن حرمانه من العودة إلى فرنسا. وإدراكًا لهذه الخلافات العاطفية، أرسل لويس نابليون استقالته من لندن، والتى كان لها تأثير فى إثارة الكثير من التعاطف معه.

من ٢٣ يونيو إلى ٢٦ يونيو، وقعت أيام التمرد فى باريس بعد إغلاق ورش العمل الوطنية التى قررها المجلس فى ٢١ يونيو. وتم قمع هذه الأيام من قبل الجنرال كافينياك وتسبب فى مقتل أكثر من ٤٠٠٠ شخص. كما أدت إلى ظهور حزب النظام. هذه الاضطرابات التى هزت البلاد دفعت لويس نابليون للعودة إلى باريس والحكومة لم تعارض ذلك. وترشح لانتخابات تكميلية فى سبتمبر.





بمجرد أن صوت المجلس لانتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاستفتاء، قدم الأمير لويس نابليون ترشيحه. كان عليه أن يقاتل ضد العديد من المنافسين: الشاعر لامارتين، وجاكوبين راسبيل، والديماجوجى ليدرو رولين، ولكن كان الجنرال كافينياك هو الأكثر رعبًا فقد كان يتمتع بشعبية كبيرة وكان مدعوما من جميع القوات الحكومية.

كما هو الحال مع الحملة التى نُظمت خلال الانتخابات النيابية، فإن الحملة الرئاسية لن تكون مبهرجة. بسبب نقص المال والرجال، كان بإمكان الأمير الاعتماد فقط على دائرة صغيرة من الأصدقاء - بيرسينى، فلورى، موكوارد - وكذلك على اللجنة الانتخابية المركزية التى جمعت بين اللجنة النابليونية للجنرال بيات ولجنة فوبورج مونمارتر. بقدر ما يتعلق الأمر بمراسلاته فى الصحافة، لا يستطيع لويس نابليون الاعتماد إلا على عدد صغير من الصحف، ولكن من بينها نجد «لو كونستيتيوسنل» بقلم فيرون، و«لابريس» بقلم إميل دى جيراردين و«إيفينيمان» لفيكتور هوجو. ويحظى كافينياك، من جانبه، بتأييد غالبية الصحف، ودعم جميع الممثلين عمليا فى الجمعية، والأهم من ذلك، التحكم والمساعدة.

ولكن اهتزت الروح الفرنسية بفعل اندفاع عميق من الحماس: كان نابليون يستأنف دورًا نشطًا على مسرح الحياة الوطنية! يشير اسم كافينياك، فى الوقت نفسه، إلى تمرد يونيو، والذى قام بقمعه مما كلفه كراهية الطبقة العاملة فى المدن الكبرى، بينما أضاف القضاء على الفقر الإغراء والميل الشعبى إلى اسم لويس نابليون بونابرت المبهر. وفى المناطق الريفية، التى لا تزال «مسحورة» بذكريات نابليون، والتى تشعر بخيبة أمل أيضًا من السلطة القائمة، كان هناك استعدادا لإحضار المرشح الأمير إلى السلطة. يجب ألا ننسى الرضا الذى شعر به جزء صغير من البرجوازية، المهتمة بالنظام والأمن أكثر من اهتمامها بالحرية، عند وصول الوريث نابليون. كما أنه حصل على الدعم المتأخر من بعض وجهاء حزب النظام: أقنع أوديلون بارو ومولى وخاصة تيير.

وطوال شهر نوفمبر، تبادلت الصحافة المعادية للأمير والبونابرتية السخرية والتحذيرات، ولكن مع وصول المسيرات والأخبار من المقاطعات، لم تعد نتيجة الانتخابات موضع شك.

تمامًا كما انتخب شعب المقاطعات الخمس ببراعة نائبه، عينت كل فرنسا تقريبًا، لويس نابليون بونابرت رئيسًا للجمهورية فى ١٠ ديسمبر ١٨٤٨. نشهد هنا هزيمة فادحة للجمهوريين المعتدلين وسحق الجمهوريين «المتقدمين». من أصل سبعة ملايين وخمسمائة وسبعة عشر ألف ناخب، حصل الأمير على خمسة ملايين وخمسمائة واثنين وستين ألف صوت. حصل الجنرال كافينياك، المرشح الرسمى، على مليون وأربعمائة وتسعة وستين ألفًا، وليدرو رولين ثلاثمائة وستة وسبعين ألفًا، وراسبيل سبعة وثلاثين ألفًا ولامارتين عشرين ألفًا. من بين سبعة ناخبين، صوت خمسة للأمير نابليون. جعلت هذه النتيجة الساحقة من الممكن إسكات بعض معارضى الاستفتاء الذين أعلنوا أن «النتيجة يجب أن تتوافق دائمًا مع رغبات الحكومة التى أصدرتها»... ويعد فشل كافينياك هو الإنكار الأكثر رسمية لهذه النظرية.

كان من الضرورى الانتظار حتى ٢٠ ديسمبر حتى يتم إعلان لويس نابليون رئيسًا للجمهورية. فى حرم الجمعية، تلا رئيسها ماراست القسم الذى يجب أن يؤديه رئيس الجمهورية: - «بحضور الله وأمام الشعب الفرنسى، الذى يمثله المجلس الوطنى، أقسم أن أبقى وفيا للجمهورية الديمقراطية واحد وغير قابل للتجزئة والوفاء بجميع الواجبات التى يفرضها عليّ الدستور. - بيده الممدودة، قال الأمير - الرئيس بصوت عالٍ - «أقسم بذلك». وبقى على لويس نابليون بونابرت أن يقرأ إعلانًا موجزًا: - «واجبى منصوص عليه، سأفى به كرجل شرف. سأرى أعداء الوطن فى كل أولئك الذين سيحاولون تغيير ما أسسته فرنسا بوسائل غير قانونية... دعونا نكون رجال البلد، وليس رجال حزب، وساعد الله، على الأقل سنعمل الخير إذا كان يمكننا فقط القيام بأشياء عظيمة «.

وكما كتب رينيه ريموند: «أطلق انتخاب ١٠ ديسمبر العنان لقوة سياسية جديدة، تختلف جذريًا عن شيوخها، الذين أقام الملايين من ناخبيهم السلطة على الفور فى البلاد. «. وهكذا أصبح لويس نابليون بونابرت، ابن شقيق نابليون العظيم، أول رئيس للجمهورية يتم انتخابه بالاقتراع العام قبل أن يصبح بعد ٢٢ عامًا آخر حاكم عرفته فرنسا، ولكن هذه قصة أخرى.

