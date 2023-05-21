بالصور.. استعدادات الجناح المصري بمعرض ليبيا بيلد على أرض طرابلس



بدأت الشركات المصرية استعداداتها لمعرض ليبيا بيلد المقام غدا الإثنين ٢٢ حتى ٢٥ مايو الجاري على أرض طرابلس بليبيا وبمشاركة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة مع أكسبو كونسالتنت منظمة الحدث.



يشارك بالمعرض 20 شركة مصرية باجمالى مساحة 430 متر مربع في كلا من القطاعات الآتية (مواسير بلاستيك – دهانات – مواد عزل – كيماويات متنوعة) بالاضافة الى قطاعات مواد البناء والتشييد.



وأكد محمد مجيد المدير ، التنقيذي حرص المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة المهندس خالد أبو المكارم على توفير منصه لشركات القطاع لعرض منتجاتهم والمشاركة والتواجد في معرض ليبيا بيلد المقام في طرابلس كأحد الأسواق المستهدفة لتنمية صادرات القطاع بهدف دعم الصادرات المصرية وكذلك مساندة المصدرين المصريين لاختراق هذه الأسواق.



ويعد معرض ليبيا بيلد من اكبر المعارض بدولة ليبيا الذى يغطى قطاع مواد البناء والتشييد بمشتقاته، كما يشارك به اكثر من 10 دول منها (تركيا – تونس – ايطاليا – الصين - الكويت) .

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