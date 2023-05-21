"تغريبة القافر" للكانب زهران القاسمي تحصد الجائزة العالمية للرواية العربية

أعلن مجلس أمناء الجائزة العالمية للرواية العربية عن فوز رواية “تغريبة القافر” للروائي زهران القاسمي بالجائزة .

جاء ذلك بحضور الدكتور على بن تميم رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية، وأعضاء مجلس أمناء الجائزة ولجنة التكريم .

وعبر الكاتب زهران القاسمي عن سعادته بحصوله على الجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2023، قائلا: “لم أكن أتوقع الحصول على الجائزة في ظل المنافسة القوية لباقى الأعمال الروائية المنافسة”.

وكرم مجلس أمناء الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" الست أدباء الذين وصلوا إلى القائمة القصيرة قبل الاعلان عن الرواية العربية الفائزة، ويتنافس على الجائزة الكبرى كلا من الصديق حاج أحمد مؤلف رواية "مُنّا"، أزهر جريس مؤلف رواية "حجر السعادة"، الكاتبة نجوى بن شتوان مؤلفة رواية "كونشيرتو قورينا إدواردو"، الكاتبة ميرال الطحاوى مؤلفة رواية "أيام الشمس المشرقة"، فاطمة عبد الحميد مؤلفة رواية "الأفق الأعلى"، زهران القاسمى مؤلف رواية "تغريبة القافر".

تُعد الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" أكبر حدث أدبي وثقافي ضخم على مستوى الوطن العربي، وينتظره الوسط الثقافي العربي والعالمي، إذا أن الجائزة لا يقتصر عملها فقط على القيمة المادية بل أيضًا تسهم في ترويج تلك الأعمال الأدبية "الروائية" وترجمتها إلى لغات عدة ما يسهم في ترويج الأدب العربي على المستوى العالمي.



تكونت لجنة تحكيم جائزة البوكر العالمية للرواية العربية، فى دورتها لعام 2023، برئاسة محمد الأشعري، ومكونة من: ريم بسيوني، أكاديمية وروائية مصرية؛ وتيتز روك، أستاذ جامعي ومترجم سويدي؛ وعزيزة الطائي، كاتبة وأكاديمية عُمانية؛ وفضيلة الفاروق، روائية وباحثة وصحافية جزائرية، وياسين عدنان، عضو مجلس الأمناء، وفلور مونتانارو، منسقة الجائزة.