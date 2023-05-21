اكتساح مصري لبطولة جزيرة الورد الدولية للتنس تحت 18 سنة.. صور

اكتسح اللاعبون واللاعبات المصريين بطولة جزيرة الورد الدولية للتنس تحت 18 سنة (ITF J60) وذلك في كل المنافسات الفردي والزوجي أقيمت البطولة على ملاعب نادي جزيرة الورد بالمنصورة التابع لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، في الفترة من 12 حتى 20 مايو الجاري بمشاركة 120 لاعب ولاعبة يمثلون 17 دولة على مستوى العالم « مصر - السعودية - اليمن - فلسطين - روسيا - ايطاليا -فرنسا - أسبانيا - هولندا - سويسرا - الصين - سلوفاكيا - الهند - سنغافورة - كندا -بلجيكا - بولندا ».

وفار في منافسات فردي الناشئين اللاعب نور فتح الله و حصل علي المركز الأول وجاء بالمركز الثاني اللاعب إياد عزت وحصل كلا من اللاعب كريم مبروك واللاعب مصطفى البسنلي علي المركز الثالث.

وفي منافسات فردي الناشئات فازت اللعبة الروسية ارينا فاراكسينا بالمركز الأول وفازت جودي القاضي بالمركز الثاني وجاءت في المركز الثالث اللاعبات كارينا محمد و فرح اسعد .

وفي منافسات زوجي الناشئين فاز بالمركز الأول كريم مبروك و يوسف الشافعي، وفي المركز الثاني احمد القرموطي وياسين حسن، وفي المركز الثالث نور فتح الله ومصطفي البسنلي.

وفي منافسات زوجي الناشئات فازت بالمركز الاول ارينا فاراكسينا وجودي القاضي، وجاءت كارينا محمد و شهد حبيب في المركز ثاني وحصلت علي المركز الثالث الثنائي جيان ابراهيم وناردين سالم و فرح اسعد وحبيبه يسري.

ومن جانبه أكد النائب طارق عبدالهادي رئيس مجلس ادارة نادي جزيرة الورد بالمنصورة، أن بطولة جزيرة الورد الدولية للتنس حققت نجاحا كبيرا وان اللجنة التنفيذية المشرفة على البطولة استطاعت توفير المناخ المناسب للاعبين خلال أيام البطولة ووجه الشكر لجميع المشاركين في البطولة واللجنة التنظيمية برئاسة المحاسب ابراهيم الجمل المدير التنفيذي للنادي، والكابتن حسام محرم، مدير البطولة، وكابتن وائل الشاذلي، نائب مدير البطولة، وكابتن سامح رجب، رئيس حكام منطقة شرق الدلتا للتنس، والكابتن الالفي نبيل مدير صيانة الملاعب،و الكابتن علي صلاح، الحكم العام للبطولة.

وأضاف انه سيتم تنظيم بطولة دولية أخري بنادي جزيرة الورد في شهر أغسطس الجاري.

فيما حضر حفل ختام البطولة وتوزيع الجوائز على الفائزين الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والكابتن احمد عبده عضو مجلس ادارة الاتحاد ومروة عبد الرحمن المدير التنفيذي الاتحاد المصري للتنس، والمحاسب حاتم عبد الرحيم نائب رئيس مجلس ادارة النادي والمحاسب محمد سعد عبدالله أمين صندوق النادي وأعضاء مجلس ادارة نادي جزيرة الورد ومنطقة شرق الدلتا للتنس.

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