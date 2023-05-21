بالصور.. تكريم أدباء القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر

كرم مجلس أمناء الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" الست أدباء الذين وصلوا إلى القائمة القصيرة قبل الاعلان عن الرواية العربية الفائزة.

ويتنافس على الجائزة الكبرى كلا من الصديق حاج أحمد مؤلف رواية "مُنّا"، أزهر جريس مؤلف رواية "حجر السعادة"، الكاتبة نجوى بن شتوان مؤلفة رواية "كونشيرتو قورينا إدواردو"، الكاتبة ميرال الطحاوى مؤلفة رواية "أيام الشمس المشرقة"، فاطمة عبد الحميد مؤلفة رواية "الأفق الأعلى"، زهران القاسمى مؤلف رواية "تغريبة القافر".



وتُعد الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" أكبر حدث أدبي وثقافي ضخم على مستوى الوطن العربي، والذي ينتظره الوسط الثقافي العربي والعالمي، إذا أن الجائزة لا يقتصر عملها فقط على القيمة المادية بل أيضًا تسهم في ترويج تلك الأعمال الأدبية "الروائية" وترجمتها إلى لغات عدة ما يسهم في ترويج الأدب العربي على المستوى العالمي.



وتكونت لجنة تحكيم جائزة البوكر العالمية للرواية العربية، فى دورتها لعام 2023، برئاسة محمد الأشعري، ومكونة من: ريم بسيوني، أكاديمية وروائية مصرية؛ وتيتز روك، أستاذ جامعي ومترجم سويدي؛ وعزيزة الطائي، كاتبة وأكاديمية عُمانية؛ وفضيلة الفاروق، روائية وباحثة وصحافية جزائرية، وياسين عدنان، عضو مجلس الأمناء، وفلور مونتانارو، منسقة الجائزة.

تكريم الكاتب الصديق حاج أحمد

مقطع من الفيلم القصير عن رواية حجر السعادة

تكريم أزهر جرجيس

تكريم نجوى بن شتوان

ميرال الطحاوي

تكريم ميرال الطحاوي

مقطع من الفيلم التسجيلي لرواية الأفق الأعلى

رواية الافق الأعلى

زهران القاسمي