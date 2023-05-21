دينا الشربيني ترد على تامر حسني: بحبك وبحترمك جدا

ردت الفنانة دينا الشربيني على ما نشره الفنان تامر حسني منذ قليل عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، مهنئا لها بوجودها في فيلم “تاج” و كتبت دينا قائلة:" تامر.. مهما اتكلمت او قلت مش هعرف اشرحلك انا سعيده اد ايه بكلامك ..انا كنت بحبك وبحترمك جدا علي المستوى الفني.

وأضافت: "ودلوقتي لما عرفتك بحبك وبحترمك جدا على المستوى الشخصي.. ربنا يوفقك وينجحك اكتر واكتر وان شاء الله تاج يكسر الدنيا زى كل اعمالك علشان المجهود الجبار اللي انت عامله فيه اللي انا شخصيا شوفتوا بعينى".

وكان تامر حسني قد كتب قائلا:"النجمه الجميله دينا الشربيني نورتي فيلمك (تاج) و يارب الفيلم يكمّل سلسلة نجاحاتك الكبيره اللي كسرتي بيها الدنيا ،ربنا يكرمك و يكرمنا معاكي".