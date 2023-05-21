توريد 106% من كميات القمح المستهدفة في دمياط

استقبل المهندس سميح عبد السميع ، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، مزارعي القمح ، مؤكدا أن موسم التوريد يشهد إقبال غير مسبوق حيث بلغت الكمية الموردة حتى أمس السبت ٤٩٤٨٩ طن بنسبة تعدت المستهدف بلغت ١٠٦.٤٢% مشددا على استمرار التوريد حتى نهاية الموسم.

في سياق آخر، عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم الأحد عبر الفيديو كونفرانس مع المحافظين من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، حيث شهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات التنموية والخدمية و متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في تلك الملفات .

وتابع وزير التنمية المحلية في بداية الاجتماع موقف توريد محصول القمح من المزارعين والموردين حتى الآن تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن بالإضافة إلى استمرار منع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد بالشون والصوامع المخصصة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات في عملية التوريد .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية تقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين والموردين وصرف المستحقات أولاً بأول لتعزيز نسب التوريد المستهدفة وإحكام الرقابة على منظومة عمليات توريد محصول القمح كونه محصولاً استراتيجياً مهماً للدولة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية .

وخلال الاجتماع استعرض المحافظين معدلات توريد القمح التي وصلت إلي الشون والصوامع في جميع المحافظات ، حيث أكد وزير التنمية المحلية على ضرورة عقد لقاءات دورية مع المزارعين والموردين وبحث أي تحديات تواجههم والمرور اليومي الميدانى للقطاعات المختصة بالمحافظة من مديريات التموين والزراعة والجمعيات الزراعية والقيادات التنفيذية لتشجيع المزارعين على التوريد في ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لهذا الملف المهم .



