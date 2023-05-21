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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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الزراعة: إعطاء 6.4 مليون جرعة تحصين للماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الاولى التي بدأت في شهر مارس الماضي بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة وانتهت في شهر مايو الجاري

 أوضح التقرير أنه تم تحصين حوالي 3 مليون و399 ألف و678 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة وحتى نهايتها في 6 مايو الجاري، وتحصين حوالي 3 مليون و21 ألف و149 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال منذ بداية الحملة وحتى نهايتها أيضا.

 أوضح التقرير أيضا انه تم تنفيذ  72 لجنة متابعة ميدانية بواسطة أطباء الهيئة لمتابعة لجان التحصين شملت محافظات (الدقهلية – الفيوم – المنوفية – البحيرة - الإسماعيلية - القليوبية – الشرقية – السويس – الجيزة - دمياط – بنى سويف – الغربية)، كما تم أيضا عقد 6660 ندوة ارشادية لتوعية المواطنين بأهمية التحصين، كما تم ترقيم وتسجيل عدد 97 ألف و423 رأس.

الحمى القلاعية حمى الوادي المتصدع