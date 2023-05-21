نيابة أسيوط تأمر بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان ربة منزل قتلها زوجها

أمرت نيابة مركز أسيوط بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان ربة منزل قام زوجه بخنقها بسلك أثناء نومها بمنزلها بمنطقة نزلة عبد اللاه بأسيوط، وطلب تحريات المباحث.

كانت ربة منزل لقيت مصرعها إثر قيام زوجها بخنقها بيده بسلك شاحن الهاتف المحمول، بمنطقة نزلة عبداللاه بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء توفيق جاد مدير مباحث أسيوط يفيد بورود بلاغا بقيام زوج بقتل زوجته خنقا بيده وبسلك شاحن الهاتف المحمول بمنطقة نزلة عبداللاه بمحافظة أسيوط.

انتقل على الفور لموقع البلاغ العقيد محمود بدوي مفتش مباحث والمقدم عمر عبدالعظيم رئيس مباحث مركز أسيوط وعدد من قوات الأمنوالشرطة وبالفحص تبين قيام شخص يدعى"ع. ا. ف. م"، يبلغ عمره 35 عاما، حاصل على دبلوم تجارة ويعمل عاملا، مقيم بمنطقة نزلة عبداللاه، بقتل زوجته وتدعى"ث. س. ت"، يبلغ عمرها 30 عاما، ربة منزل، وذلك خنقا بيده وبسلك شاحن الهاتف المحمول.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وتم تشكيل فريق من ضباط مباحث مركز أسيوط وقسم ثان ضم المقدم أحمد مهران رئيس مباحث قسم ثان، والمقدم عمر عبدالعظيم رئيس مباحث مركز أسيوط، بإشراف العميد أحمد البديوي رئيس مباحث المديرية وألقى القبض علي الزوج المتهم عقب اختفائه بدائرة قسم ثان وتحرر محضر بالواقعة.